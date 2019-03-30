Около 135 тыс. правоохранителей обеспечат порядок на президентских выборах в Украине

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 135 тыс. правоохранителей обеспечат порядок во время президентских выборов в Украине, сообщает УКРИНФОРМ.
Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы накануне выборов и в день голосования. Начато патрулирование улиц, вокзалов, автостанций по всей территории страны, задействованы боевые машины и беспилотная авиация.
Выборы Президента Украины пройдут 31 марта. ЦИК завершила процесс регистрации на пост главы государства 8 февраля. Всего было зарегистрировано 44 кандидата. Позже пять из них отказались от баллотирования. Сегодня в Украине объявлен день тишины.-0-
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