Около 1,5 тыс. человек не могут вылететь из Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. человек остаются в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, куда из-за тумана в Москве приземлилось более 30 бортов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24", информирует ТАСС.

"Сейчас около 1,5 тыс. человек остаются в аэропорту. За сегодня туда прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы. Из них отказных московских - примерно 35 бортов. При этом мощность аэропорта на единовременный прием такого количества самолетов в принципе не рассчитана", - сказал Глеб Никитин.

По его словам, погодные условия в течение дня менялись постоянно, поэтому представители авиакомпаний предпочитали ждать вылета. "Аэропорт постоянно информировал представителей авиакомпаний о своих возможностях, в том числе о возможностях высадки пассажиров, количестве трапов", - добавил губернатор. Всего в аэропорту есть 27 трапов, и они подавались к самолетам по очереди.

Губернатор также добавил, что для доставки пассажиров в гостиницы выделили транспорт. Людей обеспечили горячим питанием и напитками.

Из-за сильного тумана в Москве аэропорт Нижнего Новгорода принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших в столицу России из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информации о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщали, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию. Для контроля за ситуацией власти сформировали оперативный штаб.-0-