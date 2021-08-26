Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.





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По данным СМИ, территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.-0-