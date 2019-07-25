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Около 150 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

В мире 25.07.2019 | 20:13
Фото picture-alliance/dpa/Sea-Eye
Фото picture-alliance/dpa/Sea-Eye

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии, сообщает британское издание The Independent.

По информации Агентства ООН по делам беженцев, еще 150 человек были спасены береговой охраной и местными рыбаками и возвращаются в Ливию. Корабль шел из города Хомс, который находится в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи.

Это кораблекрушение может стать самым крупным в Средиземном море в этом году.-0-

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Теги
авария на воде, Ливия, смерть
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