25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии, сообщает британское издание The Independent .

По информации Агентства ООН по делам беженцев, еще 150 человек были спасены береговой охраной и местными рыбаками и возвращаются в Ливию. Корабль шел из города Хомс, который находится в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи.

Это кораблекрушение может стать самым крупным в Средиземном море в этом году.-0-