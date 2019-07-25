25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 человек погибли при кораблекрушении у берегов Ливии, сообщает британское издание
По информации Агентства ООН по делам беженцев, еще 150 человек были спасены береговой охраной и местными рыбаками и возвращаются в Ливию. Корабль шел из города Хомс, который находится в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи.
Это кораблекрушение может стать самым крупным в Средиземном море в этом году.-0-
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