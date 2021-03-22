Около 18 тыс. человек эвакуировали в Австралии из-за наводнений

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восточном побережье Австралии около 18 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнений, которые вызваны сильными ливнями. Об этом заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, сообщает ТАСС.

Сильнее всего от стихии пострадало северное побережье региона. Из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси были эвакуированы 15 тыс. человек, еще 3 тыс. - из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери. На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движение общественного транспорта, не работают паромные переправы. Более 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено. Из-за наводнений более 130 общеобразовательных школ региона прекратили занятия.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди и штормовой ветер продлятся до среды или четверга. Местные власти обеспокоены тем, как ситуация будет развиваться в прибрежном регионе Иллаварра, где проживают более 300 тыс. человек.

Федеральный министр по ЧС Дэвид Литтлепрауд предположил, что наводнения на востоке страны могут стать причиной эвакуации более чем 50 тыс. человек. На северном и центральном побережье Нового Южного Уэльса, а также в некоторых пригородах Сиднея ожидаются отключения воды, электричества, газа и связи.

Сообщений о пострадавших в результате разгула стихии не поступало.-0-