Около 2 тыс. человек получили вторую прививку при исследовании вакцины "Спутник V"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. добровольцев вакцинированы в рамках пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса "Спутник V", из них около 2 тыс. получили уже вторую прививку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

Последние добровольцы из 40 тыс. человек, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", могут быть привиты к концу января 2021 года, сообщил Александр Гинцбург.

"Сейчас первые 10 тыс. добровольцев получили вакцину за месяц. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля - начало августа, - закончатся исследования, и будут результаты статистически обработанные за полгода", - сказал он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. В пострегистрационных исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.-0-