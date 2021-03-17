Около 20 афтершоков зафиксировано после землетрясения на Камчатке

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 афтершоков зафиксировали на Камчатке после землетрясения магнитудой 6,5, сообщает ТАСС со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Подземные толчки силой до трех баллов ощущали в Алеутском, Усть-Камчатском и Быстринском районах Камчатского края во время землетрясения. Очаг залегал на глубине 66 км, эпицентр находился в 180 км от Усть-Камчатска. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Изначально Геологическая служба США информировала, что магнитуда землетрясения составила 6,9, а очаг залегал на глубине 57 км.-0-