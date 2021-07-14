Около 20% американской молодежи уличили в нежелании вакцинироваться

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи обнаружили, что примерно 20% жителей США в возрасте от 18 до 25 лет уже отказались от прививки против коронавируса нового типа или планируют сделать это в ближайшее время. Это осложнит формирование коллективного иммунитета к SARS-CoV-2, считают ученые. Результаты их исследования опубликовал Journal of Adolescent Health, сообщает ТАСС.

"Нам срочно необходимы меры по популяризации вакцинации среди молодежи при помощи социальных сетей, влиятельных блогеров и лидеров мнений, в том числе медицинских специалистов, которые должны играть ключевую роль в борьбе со страхами, связанными с вакцинацией", - считает один из авторов исследования, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Ирвин.

Чтобы пандемия COVID-19 прекратилась, должен сформироваться коллективный иммунитет, который не позволит вирусу свободно распространяться по планете. Эпидемиологи пока не знают, какую долю населения Земли для этого нужно привить. Одни считают, что 80%, другие - что хватит даже 60%.

Ирвин и его коллеги выяснили, что одним из главных препятствий для достижения коллективного иммунитета в США может стать позиция молодых людей. Новое исследование показало, что примерно каждый пятый молодой американец не собирается прививаться или уже отказался от этого.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты собственного социального опроса. Его проводили по всем Соединенным Штатам в марте 2021 года, когда правительство страны уже развернуло кампанию по массовой вакцинации населения. В нем участвовали 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 25 лет из разных регионов США.

Оказалось, что вакцину получили около 17% участников опроса - примерно столько же, что и в среднем по США на тот момент. Примерно 76% молодых людей, еще не получивших прививку, были готовы пройти курс вакцинации, а остальные 24% планировали отказаться или уже отказались от этого.

Чаще всего молодые люди отказывались из-за сомнений в безопасности вакцины - подобную мысль высказало более 53% респондентов. Еще 44% молодых американцев считали, что прививка была нужней другим людям, так как COVID-19 чаще вызывает серьезные последствия у пожилых.

Подобные мысли, по словам ученых, ошибочны. Наблюдения медиков показывают, что от 10% до 50% молодых пациентов, которые переболели легкой формой коронавирусной инфекции, потом страдают от долгосрочных последствий заражения. Кроме того, люди от 18 до 25 лет - самые активные разносчики SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах. На эту категорию приходится около 20% новых случаев заражения.

Поэтому исследователи призывают власти США и профильные медицинские и социальные органы отдельных штатов разработать новую стратегию по популяризации вакцинации молодежи, которая могла бы убедить сомневающихся молодых людей, что прививка нужна как для их собственного здоровья, так и для защиты жизней их пожилых близких.-0-