Около 20 человек пострадали в результате взрыва в мечети в Афганистане

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей в Газни - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в Twitter сообщило агентство Pajhwok .

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ответственность за происшествие пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.-0-