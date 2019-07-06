Около 20 человек пострадали в результате взрыва в мечети в Афганистане

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей в Газни - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в Twitter сообщило агентство
Другие подробности происшествия не сообщаются.
Ответственность за происшествие пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.-0-
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