Около 20 детей отравились в детском лагере под Екатеринбургом

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области России.

"По данным Минздрава Свердловской области, у 19 детей имеются симптомы ротавирусной инфекции. Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей", - говорится в сообщении.

До окончания смены в лагере оставалась неделя. Было принято решение досрочно завершить смену.-0-