Около 20 сел на востоке Грузии пострадали из-за проливных дождей

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 сел пострадали в Кахетии (Грузия) из-за ливневых дождей, которые не прекращались два дня, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

В муниципалитете Кварели из-за ливней разлилась река Дуруджи. По предварительным оценкам, затоплено до 10 га сельскохозяйственных земель и несколько жилых домов, повреждены дороги. Чтобы вернуть разбушевавшуюся реку в прежнее русло, на месте работает тяжелая техника.

В Лагодехском муниципалитете из берегов вышла река Кабали, из-за чего подтоплены около десятка сел. Затоплены пахотные земли и приусадебные участки, теплицы, виноградники, подвалы и первые этажи жилых домов. Местные жители говорят, что причиной масштабного наводнения стали неисправные дренажные системы и каналы. По их словам, уже несколько лет не ремонтируются берегоукрепительные сооружения, которые прежде защищали населенные пункты от стихии. Жители пострадавших сел заявляют, что в результате наводнения они остались без урожая - уничтожены посевы овощей и бобовых. У многих погибла птица. Пострадавшие требуют от мэрии помощи.

Погода значительно ухудшилась в Грузии 8 мая. В некоторых районах дожди привели к образованию оползневых масс. В горах идет снег, а на море не стихает четырехбалльный шторм. По данным Национального агентства окружающей среды, с 11 мая погода в Грузии улучшится.-0-