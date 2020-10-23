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23 октября 2020, 14:33

Около 20 военных погибли на западе Афганистана при нападении талибов

Фото AP
Фото AP

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 солдат афганской армии погибли, еще шесть пропали без вести в результате нападения вооруженных повстанцев на армейскую базу в провинции Нимроз на западе Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа.

Боевики движения "Талибан" начали широкомасштабное нападение на военную базу в районе Хаш Род 23 октября в 01.00 по местному времени. Убив 20 военных, они захватили все оружие и боеприпасы и отступили, сообщили Синьхуа чиновники провинции Нимроз.

Талибы также понесли потери в результате многочасовой перестрелки, точное количество жертв с их стороны не называется.

Министерство обороны Афганистана пока не прокомментировало этот инцидент.

Это уже второе за последние дни масштабное нападение талибов на военные силы Афганистана. В результате их предыдущей атаки на силы безопасности в провинции Тахар 20 октября погибли почти 50 военных и полицейских.

Вооруженные нападения фиксируются по всему Афганистану, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры между талибами и представителями афганского правительства в Дохе.-0-

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