Около 200 га леса горит во французской Жиронде

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском департаменте Жиронда, что на юго-западе страны, горит около 200 га леса. О масштабах бедствия сообщает телеканал BFMTV.

Пожар начался в 14.00 по местному времени и быстро распространился. Для его тушения мобилизовали четыре самолета, 80 единиц другой спецтехники и 160 пожарных.

Во время тушения сгорела одна пожарная машина. Жители пяти деревень были эвакуированы.

Префект департамента Фабьен Бучо отметил, что болотистая местность затрудняет передвижение пожарных, а сильный ветер распространяет пламя дальше. Локализовать огонь пока не удалось.-0-