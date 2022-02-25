Около 200 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 авиарейсов задержаны или отменены сегодня в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов.
Во Внуково задержаны четыре рейса, в Шереметьево - около 65, в Домодедово - 37, в Жуковском - один. Количество отмененных рейсов в Домодедово составило 18, в Шереметьево - 60, во Внуково - 14.
24 февраля Росавиация сообщила, что работа 12 аэропортов в южных городах России приостановлена. Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.-0-