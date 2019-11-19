Около 2,4 тыс. человек погибли в Индии в сезон муссонов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 2391 человек погиб в Индии во время сезона муссонов, повреждено более 800 тыс. домов. Об этом сообщает 19 ноября ТАСС со ссылкой на госминистра внутренних дел страны Нитьянанд Раи.

"По информации, полученной от штатов и союзных территорий, погибли 2391 человек и 15 729 голов крупного рогатого скота, повреждены 800 067 домов и пострадали 6,4 млн га посевных площадей из-за наводнений, ливней и оползней", - цитирует телеканал NDTV сообщение министра.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон - один из самых сильных за последние 10 лет. Сезон дождей не завершился, как обычно, в сентябре - ливни продолжались в октябре. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортом, обрушение зданий и несчастные случаи в разных регионах страны.-0-