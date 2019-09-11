Около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести на Багамских островах после урагана "Дориан"

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BBC
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести на Багамских островах после обрушения на архипелаг урагана
Сейчас ведется обработка базы данных: список пропавших без вести пока не сравнивали с записями властей об эвакуированных и находящихся в убежищах.
Ураган обрушился на архипелаг 1 сентября. На Багамах число погибших составляет как минимум 50 человек.
Стихией повреждено или разрушено около 13 тыс. построек, большая территория островов затоплена.-0-
На Багамах число погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 50
Остается большая вероятность, что количество погибших увеличится, поскольку многие жители числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 45 жертвах.