Около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести на Багамских островах после урагана "Дориан"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести на Багамских островах после обрушения на архипелаг урагана "Дориан" , сообщает информационное агентство Reuters .

Сейчас ведется обработка базы данных: список пропавших без вести пока не сравнивали с записями властей об эвакуированных и находящихся в убежищах.

Ураган обрушился на архипелаг 1 сентября. На Багамах число погибших составляет как минимум 50 человек.

Стихией повреждено или разрушено около 13 тыс. построек, большая территория островов затоплена.-0-