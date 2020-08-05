Около 250 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что в результате мощнейшего взрыва в городе без крова остались около 250 тыс. человек. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По словам губернатора, из-за взрыва в Бейруте оказалась повреждена половина административного района города. Глава Бейрута сравнил случившееся с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Губернатор также сообщил, что местные власти усиленно работают над тем, чтобы обеспечить жильем, едой и водой всех нуждающихся. По предварительным подсчетам чиновников, общий ущерб от катастрофы составляет $3-5 млрд.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тыс. пострадали, многие числятся пропавшими без вести. Губернатор города рассказал, что в числе погибших - 10 членов пожарной команды. Спасательная операция продолжается, из-под завалов извлекают выживших. По информации местных властей, причиной случившегося стала детонация хранившихся на складе в порту 2,7 тыс. т конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. ЧП сравнивают по мощности с взрывом 1,8 тыс. т тротила. В Ливане объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.-0-

ФОТОФАКТ: Последствия взрыва в Бейруте Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы.