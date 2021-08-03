Около 250 тыс. человек в Индии остались без крова из-за наводнения

3 августа, Нью-Дели /БЕЛТА - Синьхуа/. Около 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнения.
Затопленными оказались шесть районов штата. Сообщается о семи погибших. В результате наводнения повреждено несколько домов и сельскохозяйственных угодий. Пока нет полной оценки ущерба.
Власти начали операции по оказанию помощи пострадавшим от стихии. "Операции по оказанию помощи и спасению идут полным ходом, вертолеты ВВС Индии спасли более двух десятков человек из затопленных районов", - сказал представитель управления по борьбе со стихийными бедствиями.
По сообщениям местных СМИ, сброс воды из плотин усугубил ситуацию и спровоцировал разлив рек.
В настоящее время в Индии продолжается сезон муссонных дождей.-0-