Около 27 млн человек в США могут лишиться медстраховки из-за потери работы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за огромного роста безработицы около 27 млн человек в США могут лишиться медицинской страховки в разгар пандемии коронавируса, говорится в исследовании американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Причина заключается в том, что большинство жителей США застрахованы через работодателя. После потери работы их страховой договор может очень быстро утратить силу.

В свою очередь эксперты KFF отмечают, что около 21 млн человек в США вправе претендовать на государственную помощь в связи с потерей страховки, но во время пандемии многие могут из-за бюрократических преград и недостаточных субсидий остаться без страхового полиса. "Остается неясным, будут ли люди, потерявшие страховку, заключать новый договор", - обращают внимание авторы исследования.

С марта текущего года в США на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, более 33 млн человек подали заявки на пособие по безработице. Соединенные Штаты остаются практически единственной страной с развитой экономикой, в которой нет государственной системы обязательного медицинского страхования. В настоящий момент там зафиксировано самое большое количество зараженных коронавирусом в мире - более 1,4 млн человек. Около 85 тыс. человек скончались от последствий заболевания.-0-