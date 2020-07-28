Около 3 млрд животных погибли или пострадали при лесных пожарах в Австралии

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно промежуточному отчету Всемирного фонда природы (WWF), около 3 млрд животных погибли или пострадали во время масштабных лесных пожаров в Австралии в 2019-2020 годах. Об этом сообщает японское агентство KYODO.

Эта цифра, включающая 143 млн млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек, почти в три раза превышает изначальную оценку числа погибших животных. В январе текущего года университет Сиднея обнародовал предварительный отчет, в котором говорилось об 1 млрд погибших и пострадавших при пожарах в Австралии животных.

В отчете, в котором анализировалось воздействие огня на 11,46 млн га земли, в основном на юго-востоке и юго-западе Австралии, говорится, что не все животные погибли или пострадали непосредственно от огня и жары. Многие из них стали жертвами обезвоживания, вдыхания дыма, а также снижения доступности пищевых ресурсов.

"Промежуточные результаты исследования шокируют. Это одно из самых страшных бедствий для дикой природы в современной истории. Трудно назвать похожее событие в любой точке мира, которое бы затронуло столько животных", - заявил гендиректор WWF в Австралии Дермот О'Горман.

Окончательные итоги исследования WWF подведут в конце августа.

Разрушительные лесные пожары бушевали на территории Австралии с осени 2019 до января нынешнего года и нанесли непоправимый ущерб дикой природе материка. В результате стихийного бедствия погибли 33 человека.-0-