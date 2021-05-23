Около 300 человек задержаны на акциях ковид-диссидентов в Берлине

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция столицы ФРГ произвела около 300 задержаний во время субботних акций ковид-диссидентов, точное число пока уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Берлина.

"Но число задержаний еще сильно возрастет", - констатировал представитель полиции города Тило Каблиц. Задержания проводились прежде всего из-за нарушений запрета на собрания, правил гигиены и социальной дистанции, стычек с полицейскими. Несколько стражей правопорядка пострадали.

В субботу безопасность в Берлине обеспечивали около 3,1 тыс. полицейских, в воскресенье привлечено около 2,9 тыс. Ранее в воскресенье были остановлены автобусы с людьми, направлявшимися на акции противников коронавирусных ограничений.

В субботу, несмотря на ряд попыток ковид-диссидентов, полиция Берлина не допустила проведения крупных акций. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район вокруг Ведомства федерального канцлера, Бундестага и Бранденбургских ворот и никого туда не пускали.

Несмотря на то, что Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил в пятницу запрет на проведение в столице Германии крупных демонстраций против коронавирусных ограничений, несколько сотен человек все же собрались на улице Фосштрассе. Полиция окружила их и по громкоговорителю призвала разойтись. Одна из акций проходила непосредственно у резиденции президента ФРГ - дворца Бельвю. В городе имели место стычки протестующих с полицейскими.

Крупные демонстрации под названием "За мир, свободу и основные права граждан" должны были пройти в Берлине в субботу и воскресенье. Предполагалось, что в каждой из них примут участие около 16 тыс. человек, однако столичный суд запретил их проведение. Решение судебной инстанции основывалось на негативном опыте прошлых демонстраций противников коронавирусных ограничений, в ходе которых сознательно не соблюдались действующие в стране санитарно-гигиенические требования, включая социальное дистанцирование и обязательное ношение защитных масок.-0-