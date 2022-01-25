Около 300 мигрантов прибыли за ночь на итальянский остров Лампедуза

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка с 280 нелегальными мигрантами причалила ночью к берегам итальянского острова Лампедуза, сообщает ANSA.
На борту судна преимущественно находились выходцы из Бангладеш и Египта.
По данным итальянских спасателей, в лодке также были обнаружены тела семерых мигрантов, умерших от переохлаждения.
Как сообщает ТАСС, с начала года в Италию по морю прибыли более 1,7 тыс. человек. Италия добивается от европейских стран немедленного распределения мигрантов для дальнейшего приема.-0-