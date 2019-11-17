Около 33 тыс. домов остаются без света после снегопада во Франции

17 ноября, Париж /БЕЛТА - ТАСС/. Французский оператор энергосетей Enedis отчитался о почти полной ликвидации последствий сильных снегопадов на востоке страны, однако 33 тыс. домов пока остаются без электричества.

"Более чем в 90% домохозяйств восстановлена подача электричества. Мы продолжаем работу в отношении 33 тыс. других, которые пока остаются без света, в департаментах Дром, Изер и Ардеш", - говорится в сообщении компании в Twitter .

Сильные снегопады обрушились на юго-восточные районы Франции 14 ноября, приведя к серьезным затруднениям движения транспорта, а также обрыву линий электропередачи. 15 ноября количество оставшихся без электричества домов составило 300 тыс. По данным телеканала BFM , один человек стал жертвой непогоды в департаменте Изер. Его придавило упавшее из-за снега дерево.-0-