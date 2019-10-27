Около 350 тыс. человек вышли на улицы Барселоны с акцией протеста

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни тысяч каталонцев вышли 26 октября на улицы Барселоны с протестами против вердикта, вынесенного лидерам каталонского сепаратистского движения. Как сообщает испанская газета El Pais , в митинге приняли участие около 350 тыс. человек.

Демонстрация прошла под лозунгом "Свобода" и стала кульминацией двухнедельных протестов. В воскресенье в Барселоне состоится еще одна акция - в поддержку единства Испании.

Протесты начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена также выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.