Около 4 тыс. мертвых рыб и креветок всплыли в Сиднее

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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австралийском Сиднее в реках всплыли тысячи мертвых рыб и креветок, природоохранные органы полагают, что их смерть носит "естественный" характер, сообщает "МИР24" со ссылкой на телеканал 9News. На прошлой неделе мертвые рыбы и креветки были обнаружены в заливе Хомбуш-Бэй, а также в реках Парраматта и Хэсламз-Крик. По информации управления охраны окружающей среды штата Новый Южный Уэльс, причиной гибели креветок и рыб стала именно нехватка кислорода. Она возникла из-за ураганов, которые наполнили реки органическим мусором и вызвали загрязнение воды вместе с повышением ее температуры. "Предварительное расследование показало, что низкий уровень кислорода в воде не был вызван химическим загрязнением и, скорее всего, связан с природными причинами", - цитирует телеканал ведомство. Сейчас сотрудники администрации Олимпийского парка Сиднея очищают водоемы. Предварительно, в реке Парраматта погибли до четырех тысяч рыб, но пока власти не могут назвать точную цифру.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!