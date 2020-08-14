Около 40% чехов потеряли часть доходов из-за коронавируса

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40% чешских семей потеряли часть своих доходов из-за пандемии COVID-19, а 4% потеряли весь доход. Такие данные содержатся в последнем исследовании Чешской банковской ассоциации, сообщает информационный портал 420.cz.

По мнению экспертов, последствия пандемии пока нельзя назвать критическими, но определяющим станет развитие событий осенью.

"Благодаря государственной поддержке компании сохранили рабочие места. Также люди создали резервы и не принимали поспешных решений, которые могли бы усложнить их положение", - отметила Хелена Брыхова, советник Чешской банковской ассоциации, объясняя, почему последствия коронавирусного кризиса пока не так сильны. По ее словам, свою роль сыграло и то, что чехи сократили потребление и благодаря этому сохранили свои сбережения.

В то же время, по прогнозам экспертов, осенью ситуация может измениться в худшую сторону, так как государство прекратит часть мер по поддержке, а граждане снова начнут погашать кредиты.-0-