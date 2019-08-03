Около 40 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне Пекина

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина, сообщает газета
Происшествие произошло 2 августа, когда многие посетители бассейна "Жуйлай" почувствовали головокружение и рвоту. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.
В больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже выписаны.
Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.-0-
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