Около 40 человек погибли при крушении парома на севере Ирака

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перегруженный паром затонул в реке Тигр возле иракского Мосула, в результате погибли не менее 40 пассажиров. Об этом сообщает турецкая газета
По сведениям Управления гражданской обороны Мосула, большинство жертв - женщины и дети, не умевшие плавать.
Спасательная операция продолжается.
#عاجل: غرق عبارة أثناء عبورها نهر دجلة باتجاه الجزيرة السياحية في غابات الموصل على متنها العشرات#أور_برس pic.twitter.com/rJhvxv86N7— أور برس-Urpress (@urpress) 21 марта 2019 г.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3925 BYN
|2.387 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.097 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.2894 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN