Около 40 человек погибли при крушении парома на севере Ирака

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перегруженный паром затонул в реке Тигр возле иракского Мосула, в результате погибли не менее 40 пассажиров. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah .

По сведениям Управления гражданской обороны Мосула, большинство жертв - женщины и дети, не умевшие плавать.

Спасательная операция продолжается. Reuters сообщает о 12 выживших пассажирах парома.-0-