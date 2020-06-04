Около 40 человек пострадали при вооруженном нападении на школу в Китае

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 40 учеников и сотрудников начальной школы на юге Китая получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post.

Инцидент произошел около 8.30 по местному времени в центральной начальной школе предместья Ванфу (городской округ Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР).

В отчете, опубликованном городскими властями, говорится, что в нападении подозревается 50-летний охранник школы. Также в документе уточняется, что трое из 40 раненых - директор школы, ученик и еще один охранник - получили тяжелые травмы, однако никто из них не находится в критическом состоянии. Один из свидетелей сообщил, что большинство раненых - дети в возрасте около шести лет.

На место происшествия были отправлены восемь машин скорой помощи, все раненые госпитализированы в городскую больницу Учжоу и различные медицинские центры Ванфу.

Подозреваемый задержан местной полицией для допроса, ведется следствие.-0-