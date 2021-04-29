Около 400 т нефти вылилось в море после столкновения судов в Китае

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 т нефти вылилось в Желтое море в результате столкновения сухогруза с нефтеналивным танкером на востоке Китая, сообщает агентство Reuters.

Изначально размер разлива оценивался в 500 т нефти, но после более подробного анализа показатель снизился до 400 т. Пока неясно, была ли остановлена утечка и какое воздействие разлив окажет на морскую среду.

По данным ТАСС, в настоящее время ведется работа по устранению последствий произошедшего. К операции по сбору с поверхности воды разлившегося топлива привлечено 12 судов.

Столкновение сухогруза Sea Justice с нефтеналивным танкером A Symphony, находившемся на якорной стоянке, произошло 27 апреля в порту Циндао. Причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия. Сила удара вызвала брешь в носовой части борта, в результате чего часть нефти вытекла в море. Пострадавших в результате инцидента не было.-0-

Фото Reuters