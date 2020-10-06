Около 400 тыс. моряков не могут сойти на берег из-за пандемии COVID-19 - ООН

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 тыс. моряков не могут сойти на берег из-за ограничений, введенных странами в связи с пандемией коронавируса. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и другие структуры ООН призвали бизнесменов и правительства стран решить эту проблему, заявил официальный представитель этого управления Руперт Колвилл, сообщает ТАСС.

"Из-за связанных с COVID-19 ограничений на поездки и транзит в общем и целом около 400 тыс. человек в настоящее время застряли на судах. И столько же столкнулись с препятствиями, не имея возможности вернуться на свои суда с берега, чтобы зарабатывать на жизнь или отправиться домой", - сообщил Руперт Колвилл.

По его словам, в некоторых случаях люди находятся на одном и том же судне 17 месяцев и больше. При этом международными трудовыми стандартами допускается срок не более 11 месяцев.

Представитель ООН подчеркнул: подобные условия глубоко отрицательно сказываются на основных правах человека, включая право на физическое и психическое здоровье, право на свободу передвижения и на семейную жизнь.

Руперт Колвилл напомнил, что Международная организация труда и Международная морская организация ранее пытались привлечь внимание к этой проблеме и предложили решения. В частности предлагалось предоставить членам экипажей статус ключевых работников (для освобождения от ограничений на поездки). "Однако меры правительств по противодействию COVID-19 продолжают напрямую затрагивать способность операторов судов осуществлять рутинную и необходимую смену экипажей или предоставлять выход на берег", - пояснил Руперт Колвилл.

В ООН считают: ответственность за соблюдение человеческих прав моряков и исправление нынешней ситуации, в которой они находятся, лежит как на правительствах, так и на компаниях. По мнению УВКПЧ, бизнес во всех секторах, особенно многонациональные компании и глобальные филиалы, а также финансовые институты должны предпринять шаги для изменения ситуации.-0-