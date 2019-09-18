Около 49 тыс. домов в Японии остаются без света из-за последствий тайфуна

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 49 тыс. домов в префектуре Тиба Японии остаются без света из-за последствий тайфуна "Факсай", который обрушился на страну в начале сентября. Об этом сообщает агентство Kyodo .

Энергетическая компания Tokyo Electric Power обещает полностью возобновить подачу электроэнергии в ближайшие две недели. Кроме того, повреждения различной степени получили здания 548 общеобразовательных учреждений. На ремонт некоторых из них может уйти до шести месяцев.

"Факсай" - 15-й тайфун, который сформировался в течение этого года в Тихом океане. Из-за его последствий погибли три человека, еще 60 пострадали на востоке Японии, в том числе в столичном регионе.-0-