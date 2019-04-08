Около 5 тыс. га леса горит на Дальнем Востоке

8 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Лесные пожары охватили около 5 тыс. га на Дальнем Востоке России, сообщает пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".
Самые сильные пожары - в Магаданской области, где горит более 4 тыс. га. Около 650 га леса охвачено огнем в Амурской области, около 190 га - в Хабаровском крае, 100 га - в Забайкальском крае, пожар на 1 га действует также в Бурятии.
Для ликвидации пожаров привлекли почти 580 человек и 94 единицы техники. На авиационном мониторинге и тушении находятся девять воздушных судов.
По данным "Авиалесоохраны", пожароопасный сезон открыт в 34 регионах России.-0-
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