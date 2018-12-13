Около 50 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 рейсов задержали и 13 отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 13 декабря, сообщает ТАСС.
По сведениям на 21:20 по московскому времени, во Внуково задержали девять рейсов, отменили два, в Домодедово - 14 и 11 соответственно, из Шереметьево с опозданием вылетят 11 рейсов.
Причина тому – погодные условия в Москве 13 декабря - гололедица, местами сильная, снегопад.-0-
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