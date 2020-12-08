Около 500 человек госпитализировали в Индии из-за неизвестной болезни

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Индии госпитализировали около 500 человек из-за неизвестной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на Times of India.

Вспышка неизвестного заболевания вызвала панику. За последние три дня в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш госпитализировали более 500 человек, в стационарах остаются около 140. По информации некоторых СМИ, всего с выходных на плохое самочувствие в Элуру и окрестностях жаловались более 800 человек, но медицинская помощь понадобилась не всем. За время вспышки заболевания умер один человек.

Из Нью-Дели в Элуру отправили экспертов из Министерства здравоохранения, Института медицинских исследований, Национального института питания, представительства Всемирной организации здравоохранения в Индии.

Отмечается, что у всех пациентов были выявлены симптомы рвоты, головной боли и болей в спине. По данным южноиндийского издания The News Minute, эксперты подозревают, что причиной заболевания могли стать хлорорганические вещества. Их в большом количестве используют для борьбы с комарами - разносчиками малярии и лихорадки Денге. Чтобы получить точные результаты, потребуется больше времени. Пострадали люди всех возрастов. Тесты на коронавирус у всех пациентов отрицательные.-0-

Названа предполагаемая причина неизвестной болезни в Индии