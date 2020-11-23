Около 6 тыс. мирных жителей убиты и ранены в Афганистане за 10 месяцев 2020 года

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны афганского конфликта не наносить вреда гражданскому населению. Выступая на открывшейся 23 ноября Женевской международной конференции по Афганистану, она отметила, что за 10 месяцев 2020 года в стране убиты и ранены почти 6 тыс. мирных граждан, сообщает ТАСС.

"С января по октябрь этого года Миссия ООН по содействию Афганистану насчитала 2117 убитых и 3822 раненых среди гражданских лиц", - сообщила она и добавила, что число жертв среди гражданского населения не уменьшилось с начала 12 сентября мирных переговоров в Дохе между представителями радикального движения "Талибан" и афганского правительства.

Как подчеркнула Бачелет, в нынешней ситуации продолжающихся боев стороны конфликта могут и должны сделать больше для защиты гражданских лиц от нанесения ущерба, принимая все необходимые меры, чтобы предотвратить и не допустить гражданских жертв. В связи с этим верховный комиссар призвала афганские стороны немедленно взять на себя обязательство беречь жизни мирных жителей.

В свою очередь председатель афганской независимой комиссии по правам человека Шахарзад Акбар выразила мнение, что межафганский мирный процесс должен носить инклюзивный характер. "Для достижения устойчивого мира важно добиться инклюзивности межафганского мирного процесса, в том числе путем привлечения к нему жертв конфликта, а также добиться соблюдения прав человека", - заявила она. Шахарзад Акбар добавила, что в ходе мирных переговоров должен быть услышан голос жертв конфликта, а также женщин и молодого поколения.

Со своей стороны исполнительный директор Объединения афганских женщин Мари Акрами выразила глубокую обеспокоенность проблемой обеспечения безопасности и защиты прав женщин в стране. Вместе с тем она подчеркнула, что, несмотря на все сложности, женщины Афганистана продолжат прилагать усилия для построения будущего своей страны.

Конференция по Афганистану проходит с 23 по 24 ноября в онлайн-формате под председательством правительств Афганистана и Финляндии, а также ООН, с участием представителей более 70 стран и международных организаций. Главная цель форума - обсудить ключевые ориентиры развития страны и поддержку со стороны мирового сообщества на 2021-2024 годы. Пленарное заседание конференции на министерском уровне запланировано на 24 ноября.-0-