Около 60 тыс. москвичей за сутки записались на вакцинацию от COVID-19

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на вакцинацию за последние сутки записалось рекордное количество жителей - около 60 тыс., что в 10 раз превысило минимальные показатели, проинформировал в среду мэр Москвы Сергей Собянин, сообщают РИА Новости.

"К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться... Вчера записалось рекордное количество - около 60 тысяч (человек), еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тысяч (записей) в день, - то есть практически в 10 раз разница в записях", - сказал Сергей Собянин.

Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн человек. "Это (активная запись на вакцинацию) обнадеживает, означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии (коронавируса), стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", - сказал мэр.-0-