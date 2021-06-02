Около 60% жителей Германии готовы привиться вакциной "Спутник V"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 60% жителей Германии выразили готовность привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если бы у них появилась такая возможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу Восточного комитета германской экономики.

В опросе, проводившемся с 29 апреля по 10 мая, принял участие 1001 человек старше 18 лет. Большим доверием российский препарат пользуется среди жителей Восточной Германии. Так, 71% проживающих там немцев сообщили, что готовы привиться "Спутником V". В Западной Германии этот показатель составил 58%.

В Германии неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности "Cпутник V". Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Минздрава Йенс Шпан назвали ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных средств.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.-0-