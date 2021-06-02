Около 60% жителей Германии готовы привиться вакциной "Спутник V"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 2 июня 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:37 Летно-тактическая тренировка проходит на 50-й смешанной авиабазе Общество
16:29 В Любани мотоциклиста госпитализировали после столкновения с легковушкой Происшествия
16:25 Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Армении назначен Игорь Комаровский Политика
16:25 Университет МЧС запускает дистанционные обучающие курсы по защите от ЧС Общество
16:23 Задержан подозреваемый в убийстве 53-летней жительницы Полоцка Происшествия
16:14 РЕПОРТАЖ: Сбросили маски, а не рано ли? Регионы
16:04 В Столинском районе подросток на мотоцикле врезался в столб Происшествия
16:02 Витебские таможенники за 5 лет изъяли более 1,6 т наркотиков и психотропов Происшествия
15:59 Белорусский детский фонд передал Шкловской ЦРБ биохимический экспресс-анализатор крови Регионы
15:57 Задержанные за кражу украинцы приехали в Беларусь выбивать долг - МВД Происшествия
15:57 Беларусь получила второй транш российского кредита в размере $500 млн Экономика
15:50 В ЕАЭС наметился выход из сложной экономической ситуации - Мясникович Экономика
15:41 В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Уманской Регионы
15:35 ФОТОФАКТ: Летний спортивно-патриотический лагерь работает в Бресте Регионы
15:32 ГАИ напоминает о правилах использования средств индивидуальной мобильности Общество
15:26 Худык: озеленение, порядок и чистота - бренд Беларуси Общество
15:19 Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 7-11 июня в Минске Регионы
15:18 Около 60% жителей Германии готовы привиться вакциной "Спутник V" В мире
15:14 Онлайн-голосование за "Лучшего выпускника" проходит в БГУ Общество
15:10 Новый туристический маршрут в Гродненской области посвящен Волковысскому краю Регионы
15:09 В Жабинковском районе задержали 12 человек по подозрению в деструктивной деятельности Происшествия
15:08 Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250 Общество
14:47 В минском парке женщина выпала из аттракциона Происшествия
14:40 В Минске при пожаре погиб мужчина Происшествия
14:24 Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения Общество
14:24 Роман Головченко в рамках "ТИБО-2021" посетил стенд компании Huawei. Какие новинки показали премьер-министру Технологии
14:16 МТС продемонстрировал на "ТИБО-2021" возможности сети 5G SA Технологии
14:14 БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью - мнение Общество
14:10 МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках Технологии
Все новости
Все новости
В мире
02 июня 2021, 15:18

Около 60% жителей Германии готовы привиться вакциной "Спутник V"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250
В России выявили 8832 случая заражения коронавирусом за сутки

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 60% жителей Германии выразили готовность привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если бы у них появилась такая возможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу Восточного комитета германской экономики.

В опросе, проводившемся с 29 апреля по 10 мая, принял участие 1001 человек старше 18 лет. Большим доверием российский препарат пользуется среди жителей Восточной Германии. Так, 71% проживающих там немцев сообщили, что готовы привиться "Спутником V". В Западной Германии этот показатель составил 58%.

В Германии неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности "Cпутник V". Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Минздрава Йенс Шпан назвали ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных средств.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Германия
Новости рубрики В мире
Ицхак Герцог. Фото www.9tv.co.il Ицхак Герцог избран президентом Израиля
Фото ТАСС В России выявили 8832 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото ТАСС Росздравнадзор: частота побочных явлений от российских вакцин против COVID-19 незначительна
Фото из архива ВМО: природный феномен Ла-Нинья завершился, лето будет жарким
Фото ТАСС В России зарегистрировали препарат для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19
Фото Shutterstock ВОЗ не рекомендует специальных проверок на границах на заражение людей вирусом H10N3
Главное
"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят
Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока
Топ-новости
Беларусь получила второй транш российского кредита в размере $500 млн
Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2
До +22°С ожидается в Беларуси 3 июня
Худык: озеленение, порядок и чистота - бренд Беларуси
РЕПОРТАЖ: Сбросили маски, а не рано ли?
Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью
Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков
За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250
МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках
ФОТОФАКТ: Летний спортивно-патриотический лагерь работает в Бресте
Важно удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на давление деструктивных сил - СК
Египетский бизнес видит значительный потенциал в развитии биржевой торговли с Беларусью
Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.