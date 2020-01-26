Около 600 рыбаков на Сахалине оказались отрезаны от берега на льдине

26 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Около 600 рыбаков у побережья в заливе Мордвинова на Сахалине оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В результате начавшегося отлива и отжимного ветра у побережья в заливе Мордвинова в 20 м от берега образовалась трещина во льду до 10 м шириной. По предварительным данным, отрезанными от берега остались около 600 рыбаков", - сказали в пресс-службе.

На место незамедлительно прибыли 20 спасателей с 16 единицами техники, в том числе от МЧС 15 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия организовали переправу с помощью лодок. Работает судно на воздушной подушке "Хивус-10".

Кроме того, на случай необходимости подготовлен к вылету вертолет Ми-8 Хабаровского МЧС России.-0-