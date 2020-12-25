Около 7 тыс. человек эвакуированы из-за пожара вблизи базы морской пехоты в Калифорнии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. человек были эвакуированы из-за лесного пожара, вспыхнувшего рядом с базой морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По информации агентства, приказ об эвакуации был отдан в отношении части сотрудников военной базы и жителей близлежащего населенного пункта Фоллбрук. Местные коммунальные службы приняли решение об отключении электричества в районе пожара.

Площадь возгорания составила порядка 13 кв.км. Пожарным удалось остановить распространение огня.-0-