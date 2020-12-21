Около 70% россиян смогут привиться от коронавируса к ноябрю 2021 года

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть населения России сможет сделать прививку против коронавируса к ноябрю 2021 года, сообщает ТАСС.

Данные меры позволят выработать популяционный иммунитет и сделать эту инфекцию вакциноуправляемой. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"К ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации, получат данный вакцинный препарат, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета и сделает данную инфекцию вакциноуправляемой", - сказал Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что около 440 тыс. доз вакцины "Спутник V" уже выпущены в гражданский оборот, в ближайшие дни ожидаются еще 200 тыс. Также отмечается, что ни у одного добровольца, привитого вакциной "Спутник V", не развилась средняя или тяжелая форма коронавирусной инфекции.-0-