Около 70% турфирм Таиланда приостановили работу из-за пандемии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число туркомпаний Таиланда, приостановивших работу на неопределенный срок из-за финансовых проблем, вызванных пандемией, достигло почти 70% к концу прошлого года, сообщает газета Bangkok Post.

Многие турфирмы Таиланда были также вынуждены отказаться от лицензий, чтобы получить обратно гарантийные депозиты. В настоящее время ситуация на туристическом рынке страны остается тяжелой.

Президент Ассоциации туристических агентств Таиланда Сутипхонг Пхеунфипхоп отметил, что внутренний туризм может возобновиться к апрелю, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится. По его словам, увеличение числа зарубежных туристов пока сложно прогнозировать. Многое будет зависеть от эффективности вакцинации и решений об ограничительных мерах в других странах.

Ожидается, что глобальные тенденции улучшатся в апреле и мае, когда окончится зимний сезон.-0-