Около 71 га леса горит на территории заповедника в Туве

15 апреля, Красноярск /БЕЛТА-ТАСС/. Лесной пожар возник на территории заповедника "Убсунурская котловина" в Туве. Об этом на оперативном совещании главы республики Шолбана Кара-оола сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Тувы Темир Сарыг-Хаа.
"Действует один пожар на территории заповедника "Убсунурская котловина" на площади 71 га", - сказал он.
Тушение пожара затрудняется крутыми склонами, удаленностью от воды и порывистым ветром.
"Убсунурская котловина" - заповедник в Туве в районе соленого озера Убсу-Нур.-0-
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