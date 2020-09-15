Около 720 тыс. человек пострадали из-за наводнений в Судане

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, пострадавших от наводнений в Судане, увеличилось почти до 720 тыс. Жертвами стихийных бедствий стали 102 человека, сообщает Синьхуа со ссылкой на гуманитарные структуры ООН.

Как заявило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН, более 71 тыс. домов были полностью разрушены, еще 72 тыс. повреждены, погибло свыше 3,3 тыс. голов скота.

Правительство Судана, учреждения ООН и неправительственные организации оказали медицинскую, продовольственную и другую помощь 200 тыс. человек.

Метеорологический центр межправительственного органа по вопросам развития опубликовал предупреждение о проливных дождях и наводнениях, хотя мониторинговые станции на Голубом Ниле зафиксировали снижение уровня воды на 3 мм в минувшие выходные.-0-