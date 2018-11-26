Около 780 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло 25 ноября на ирано-иракской границе, выросло до 780 человек, сообщает иранское новостное агентство Tasnim.
Ранее в СМИ указывалась цифра 716 пострадавших. Стихия разрушила около 300 жилых построек. Принимаются срочные меры по оказанию помощи пострадавшим.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 148-и км к северо-востоку от Багдада и в 101-м км от иранского города Илам, очаг стихии залегал на глубине 40 км.
Президент Ирана Хасан Роухани потребовал проконтролировать строительство временных поселений для пострадавших, оказание им всевозможной помощи.-0-
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