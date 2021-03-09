Около 80 человек пострадали во время митинга в Мексике

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике во время митинга по случаю Международного женского дня произошло столкновение между полицией и участницами. Пострадали более 80 человек. Представители правоохранительных органов применили слезоточивый газ, сообщает ВВС.

Как сообщается на Twitter Управления общественной безопасности Мексики, в результате марша пострадали 62 полицейских, 19 гражданских лиц ранены. Девять полицейских и одно гражданское лицо были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Протестующие призывали правительство обратить внимание на то, что игнорируется проблема насилия в отношении женщин.

Сообщается, что полиция задерживала как журналистов, так и находящихся в толпе людей.

Столкновения между борцами за права женщин и полицией становятся все более частыми в Мексике, поскольку активисты считают, что это единственный способ привлечь внимание правительства к проблеме.

В ноябре 2020 года по всей стране пронеслось возмущение после того, как полиция на пляжном курорте Канкун открыла огонь во время акции протеста против убийства женщин. В результате возникшего хаоса два человека были ранены пулями, еще двое протестующих также пострадали.-0-