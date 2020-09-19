Около 9 тыс. мигрантов на Лесбосе перебрались в палаточный лагерь после пожара

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи беженцев переехали во временный лагерь на греческом острове Лесбос спустя 10 дней после того, как пожар уничтожил лагерь Мория. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Крупнейший в Евросоюзе лагерь для беженцев Мориа, расположенный на Лесбосе, был практически полностью уничтожен в результате пожара в ночь на 9 сентября. По информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате происшествия около 12 тыс. человек остались без крова. На протяжении нескольких дней они были вынуждены ночевать под открытым небом.

К утру субботы около 9 тыс. человек были переселены в новый палаточный лагерь, организованный властями в Кара-Тепе недалеко от порта Митилини. Также несколько сотен мигрантов переведены в общественный центр, принадлежащий неправительственной организацией.

Каждый переселенец был зарегистрирован и протестирован на COVID-19. Сообщается, что как минимум 214 человек были отправлены в карантин после прохождения теста.-0-

Крупный пожар вспыхнул в лагере мигрантов на греческом острове Экстренные службы оперативно начали эвакуацию лагеря, где содержатся почти 13 тыс. человек. Есть сведения, что очагов огня было несколько - как в самом лагере, так и за его пределами. В данный момент с огнем борются около 25 пожарных. Причина возгорания выясняется.