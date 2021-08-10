Около 900 пожарных задействованы в тушении очагов огня на греческом острове Эвбея

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 900 пожарных задействованы в тушении лесных пожаров на греческом острове Эвбея. Об этом со ссылкой на Пожарную службу Греции сообщает ТАСС. Лесные пожары на острове продолжаются восьмой день. Сейчас очаги огня в разных точках острова тушат более 870 пожарных на 229 автомобилях. Сообщается, что греческим пожарным помогают их коллеги из других стран - Кипра, Румынии, Украины, Польши, Сербии и Словакии. Также в тушении пожаров задействована авиация - пожарные вертолеты из Греции, Сербии, Швейцарии и Египта. Пожарные ведут на Эвбее борьбу с огневыми фронтами близ населенного пункта Асминио, который был эвакуирован. Огонь бушует и около населенного пункта Пефки. Новое возгорание возникло также в районе между населенными пунктами Авгариа и Галатсонас. Там сосредоточены основные силы пожарных. Кроме того, как сообщили в Пожарной службе Греции, новый пожар возник в центре полуострова Пелопоннес. В превентивных целях эвакуировали 12 поселков. Там пожары тушат свыше 300 пожарных, в том числе из Чехии и Великобритании. Также в зоне пожара с воздуха воду сбрасывают три пожарных вертолета и девять самолетов, включая один самолет из Хорватии и один из Испании.-0- Фото eleftherostypos.gr Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!