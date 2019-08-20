Около греческого острова Порос при крушении вертолета погибли 3 человека

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции около острова Порос при крушении вертолета погибли двое россиян и пилот-грек, сообщает ТАСС. В посольстве РФ в Греции подтвердили гражданство двух погибших пассажиров.

Афинско-Македонское агентство новостей ранее сообщило, что частный вертолет Agusta A-109 разбился в 15.40 по местному времени в море к югу от порта Пороса. Вертолет принадлежал местному бизнесмену, сдававшему его в аренду для коммерческого использования, был арендован двумя россиянами для полета из городка Галатас в Афинский международный аэропорт. Вертолет врезался в провода линий электропередачи, загорелся, взорвался и рухнул в воду в 50 м от берега. Все находившиеся на его борту погибли. После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.-0-