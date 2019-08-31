Около сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за тумана

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 100 рейсов задержано, еще три отменено утром 31 августа в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов.

По информации главного управления МЧС России по Московской области, утром 31 августа ограничение видимости из-за тумана ожидается до 300-800 м.

По данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск, задерживается рейс "Белавиа" из московского аэропорта Жуковский. Прибытие в Минск ожидается в 13.55.-0-